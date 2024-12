Felipe aponta impacto de sair atrás do placar e valoriza reação do Vasco contra o Atlético-GO

Ídolo do Vasco, Felipe assumiu o time de forma interina nesta reta final de ano, no lugar do demitido Rafael Paiva. Neste sábado, na estreia dele, o Gigante da Colina empatou com o Atlético-GO por 2 a 2, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Já rebaixado, o Atlético-GO abriu 2 a 0 para cima do Vasco. O Gigante da Colina reagiu e buscou o empate. Felipe destacou o peso de sair atrás do placar e a superação do time.

"Sair atrás do placar é muito ruim. O Atlético Goianiense está jogando sem responsabilidade nenhuma, já caiu para a Série B. A gente criou até algumas oportunidades. Depois que você sofre o gol, realmente você correr atrás é um desgaste muito grande. Aí já começa o time a ficar sem confiança, os jogadores, mas a superação no segundo tempo é muito válida e esperamos que seja do segundo tempo para melhor", afirmou Felipe.

As trocas de Felipe ajudaram o Vasco a reagir. Alex Teixeira, que entrou no intervalo, e Dominguez, acionado no segundo tempo, comandaram a reação. Teixeira deu o passe para o companheiro marcar e depois empatou o jogo.

Contra o Atlético-GO, Felipe fez algumas mudanças. Ele colocou Maxsuell Alegria e Rayan no ataque e Philippe Coutinho voltou ao time titular. Além disso, a estrutura do time foi diferente.

"Se olhar direitinho, a gente não fez um 4-3-3. Independentemente da organização, em alguns momentos, Rayan vinha por dentro, Alegria por fora. Ou o contrário. Você sair atrás do placar realmente é muito ruim. Jogadores jovens, que, de repente, estão um pouco sem confiança, toda a equipe. Aos poucos a gente foi ganhando confiança. É óbvio que sair atrás tem esse desgaste natural, mas o importante é que realmente o segundo tempo foi muito bom e esperamos manter esse nível", declarou.

Na próxima rodada, o Vasco vai enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), em São Januário.