Ex-Palmeiras cita momento mais difícil da vida e projeta duelo contra CR7

Totalmente recuperado de lesão e em boa forma pelo Al-Sadd, o atacante Giovani terá nesta segunda-feira (2) um confronto especial no futebol árabe. A equipe do ex-jogador do Palmeiras vai enfrentar o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, pela Champions da Ásia.

O duelo, como era de se esperar, é muito desejado pelo jovem, que já não pode enfrentar o Al-Hilal de Neymar, seu ídolo, que esteve fora por lesão. Contra CR7, o foco é total para sair com a vitória e frustrar o craque português.

"É um jogo que eu estou esperando muito, desde quando saiu que iríamos jogar contra o Al-Nassr eu estou muito ansioso. No começo eu estava mais feliz que iria jogar contra o Al-Hilal porque imaginei que o Neymar iria jogar, sou fã dele desde criança, mas infelizmente ele não pode jogar. É uma partida que todo mundo quer jogar (Al-Nassr), estou muito focado para isso", Giovani, em entrevista ao UOL.

Apesar de já estar há mais de um ano no Al-Sadd, Giovani pouco atuou. Isso porque o ponta sofreu uma grave lesão no joelho no ano passado, o afastando 10 meses dos gramados, sendo o momento 'mais difícil' de toda sua vida, como o próprio classifica.

"Foi disparadamente o momento mais difícil acho que da minha vida, nem só da carreira. Quando você fica muito tempo sem fazer algo que você gosta, não só no futebol, mas na vida também, é ruim para todo mundo. Teve dias que foram muito complicados de acordar e aceitar que estava passando por isso, mas graças a minha família que me ensinou a ser uma pessoa guerreira e que não desiste fácil, não desisti. Sabia que seria um processo doloroso, mas graças a Deus estou aqui hoje".

"Foi uma lesão que todo jogador de futebol tem medo de ter e comigo não era diferente, e infelizmente acabou acontecendo. Mas eu consegui tirar coisas boas disso, passei mais tempo com a minha família, mentalmente acho que eu melhorei muito, mesmo sendo muito novo, também com o apoio da minha esposa, que esteve desde o começo. Graças a Deus consegui voltar muito bem, para ser sincero não esperava voltar assim tão bem quanto eu voltei, e estou muito feliz de poder ajudar o Al-Sadd e conseguindo as nossas vitórias e fazendo gol".

Mesmo a quase 12 mil km de distância, o coração alviverde de Giovani não deixa de pulsar quando seu ex-time entra em campo. O jovem relata a torcida para que o Verdão ganhe o Brasileirão e, se um dia tiver a oportunidade, diz que irá voltar para sua antiga casa

"Por questão do horário é difícil acompanhar o jogo ao vivo, mas eu sempre vejo um dia depois, quando eu acordo já estão lá todas as notícias do jogo. Estou na torcida para que ganhe o Brasileirão. Não tenho problema nenhum em falar que sou palmeirense do fundo do meu coração, sou muito grato por tudo que o Palmeiras fez por mim, desde a base até o profissional. É um time que nunca vou tirar do coração e se Deus quiser, e um dia eu tiver a oportunidade de voltar a atuar no Palmeiras, ficarei muito feliz e vou tranquilo".

Promovido pelo técnico Abel Ferreira, Giovani estreou no time profissional do Palmeiras em abril de 2021, em um clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Apesar de acreditar que merecia ter recebido mais oportunidades, o atacante nega uma mágoa e elogia o treinador português durante sua passagem pelo Verdão.

"É um cara nota 10, muito inteligente, que só pensa no futebol. Sou muito grato a ele, foi ele que me subiu para o profissional, em questão de oportunidade eu acho que eu tive, mas poderia ter tido mais também, acho que até ele eu acho que sente também, se for perguntar para ele acho que diria isso também. Não é um remorso, até porque sou totalmente grato a todos, mas acredito que eu poderia ter tido mais oportunidades, mas foi um cara que sempre me dava conselhos e no treino me ajudava muito, me explicava o que eu precisava fazer e como eu conseguiria melhorar meu futebol".

No início de 2024, Giovani ficou perto de ser treinado novamente por Abel. O português e Al-Sadd negociaram no final do ano passado, mas o técnico acabou seguindo no Palmeiras. Meses depois, o time do Qatar entrou com uma ação na Fifa alegando que o português descumpriu um pré-contrato assinado para assumir a equipe.

Giovani relembra que a expectativa era grande do time árabe de contar com o seu ex-treinador e tratavam o acerto como quase certo. No entanto, isso não ocorreu.

"Eu fiquei sabendo um pouco por fora, mas o pessoal aqui no clube estava muito ansioso, aqui já estavam falando que ele estava praticamente fechado e que era só esperar. Todo mundo sabe aqui a trajetória que ele está fazendo no Palmeiras, então estavam empolgados para ele vir para cá, mas infelizmente acabou não acontecendo e quem sabe mais para frente".