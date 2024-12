Em jogo de cinco gols, Flamengo vence e tira chance de título do Internacional no Brasileirão

Em jogo movimentado e cheio de gols, o Flamengo venceu o Internacional por 3 a 2, neste domingo, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado não tem mais chances de título.

Campeão da Copa do Brasil, o Flamengo mantém o foco desde a conquista. Agora, a invencibilidade rubro-negra, somando as duas competições, é de dez jogos, sendo seis vitórias e quatro empates. A torcida está empolgada com o trabalho de Filipe Luís.

O time carioca mostrou apetite e fez 3 a 0 no primeiro tempo. Na etapa final, viu o Inter reagir, mas ficou com a vitória. O Flamengo saiu com o triunfo, acabou com o jejum contra o rival (não vencia o Internacional desde novembro de 2021 - eram três empates e duas derrotas) e pulou para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 66 pontos (pode ser ultrapassado pelo Fortaleza, que visita o Vitória nesta rodada).

Já o Internacional viu a invencibilidade de 16 jogos - eram 12 vitórias e quatro empates - chegar ao fim. Além disso, não tem mais chances de título brasileiro. O Colorado tem 65 pontos e está na quarta colocação (também pode ser ultrapassado pelo Fortaleza). Na próxima rodada, o Flamengo visita o Criciúma, nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse. Já o Internacional tem mais um carioca pela frente e recebe o líder Botafogo, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo) O jogo Sem Erick Pulgar, suspenso, Filipe Luís optou por Evertton Araújo. De La Cruz foi outra novidade no meio de campo, enquanto que no ataque Plata ficou com a vaga de Gabigol, que iniciou na reserva. O Flamengo quase abriu o placar aos cinco minutos. Após cobrança de escanteio, Alex Sandro desviou na primeira trave. Rochet tocou na bola e impediu que ela chegasse para Léo Pereira, que entrava livre na pequena área. O Inter respondeu aos dez minutos. Após jogada pela esquerda, Bernabei cruzou para Bruno Tabata. Ele finalizou de primeira. Rossi espalmou. Aos 12, Gerson caiu pela esquerda e cruzou. Rochet novamente foi providencial e desviou, em nova chegada com perigo do Flamengo. O Rubro-Negro teve mais uma chance para abrir o placar. Aos 24, Plata acionou Bruno Henrique. Ele finalizou e viu Rochet salvar. O Flamengo abriu o placar aos 28 minutos. De La Cruz cobrou escanteio da esquerda e Léo Ortiz desviou na primeira trave: 1 a 0. O clube carioca ampliou oito minutos depois. Gerson cruzou da esquerda e achou Plata. Ele cabeceou e acertou o travessão. O rebote ficou com o Fla. Alex Sandro cruzou para Michael. O atacante completou para o gol e fez 2 a 0. O Rubro-Negro não tirou o pé. Aos 40, Gerson acionou Wesley pela direita. Ele cruzou, a bola amorteceu na zaga do Inter e se ofereceu para Michael. Ele emendou com força e fez 3 a 0. O clube carioca construiu uma sólida vantagem na etapa inicial. Aos seis minutos da etapa final, Plata cruzou da direita. Bruno Henrique emendou de primeira, mas errou o alvo. O Inter diminuiu aos nove minutos. Wesley recebeu na esquerda, levou para o meio e chutou de fora da área, no canto. O Inter chegou ao segundo gol aos 16 minutos. Bernabei cruzou da esquerda e Valencia cabeceou para a rede. A arbitragem assinalou impedimento. Contudo, o VAR apontou posição legal e confirmou o gol. Os jogadores do Flamengo ficaram na bronca com o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE). Isso porque Plata trombou com o árbitro e foi atrapalhado na origem da jogada, quando o Fla tinha a posse. Aos 31, Plata desceu em velocidade, limpou a marcação e chutou no canto. Rochet defendeu. No minuto seguinte, Evertton Araújo perdeu bola no meio de campo. O Inter acelerou e Valencia chutou. Rossi fez a defesa. O Inter teve chance de empatar aos 41 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Bruno Henrique, que entrou na etapa final. Ele emendou, mas viu Rossi salvar. Um minuto depois, Filipe Luís colocou Gabigol e Varela. Saíram Bruno Henrique e Plata. Aos 44, após novo escanteio, Rogel mandou para fora. O Flamengo ficou com a vitória no Maracanã. FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 2 INTERNACIONAL Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 01/12/2024, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Público: 56.571 presentes

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE)

Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE) Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Cartão amarelo: De La Cruz e Gerson (Flamengo) e Wesley e Fernando (Internacional) Cartão vermelho:

Gols: