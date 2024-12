Diniz pede que Cruzeiro x Palmeiras tenha torcida: 'não é a mesma coisa'

O técnico Fernando Diniz afirmou que espera que as autoridades competentes de Minas Gerais intervenham para que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, nesta quarta-feira (4), não seja realizado com portões fechados, como determinou a CBF.

Espero que não seja com portões fechados. A gente precisa muito do apoio do nosso torcedor. Jogar no Mineirão sem a torcida não é a mesma coisa. A gente de fato espera que as autoridades competentes em relação a isso consigam ajustar o que tem que ser ajustado para que o jogo tenha a presença do nosso torcedor disse Diniz em entrevista coletiva após o empate com o Red Bull Bragantino.

O que aconteceu

A CBF avisou os clubes que a partida desta quarta-feira será realizada com portões fechados. A decisão se dá pela emboscada da Mancha Verde para a Máfia Azul que terminou com a morte de José Victor Miranda, torcedor do Cruzeiro ligado à organizada.

O Palmeiras se posicionou contra a decisão da entidade, mas afirmou que irá acatar. O Verdão classificou como 'inaceitável' o fato dos clubes pagarem por um confronto entre organizadas em uma rodovia em um dia sem jogos dos clubes.

Em nota, o clube lamentou que as autoridades de segurança pública de Minas não tenham apresentado um plano para garantir a presença das duas torcidas. O Ministério Público de Minas Gerais havia recomendado a realização do jogo com torcida única antes da decisão da CBF de portões fechados.