Cruzeiro empata com o RB Bragantino e mantém Corinthians no G8 do Brasileiro

O Red Bull Bragantino recebeu o Cruzeiro, neste domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Nabi Abi Chedid, a partida terminou empatada em 1 a 1. Eduardo Sasha abriu o placar para o time da casa e Ramiro empatou para os visitantes.

Com o resultado, o Cruzeiro vai aos 49 pontos, mas cai para a 9ª posição, a primeira fora da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. O grande beneficiado é o Corinthians, que venceu o Criciúma no sábado e chegou a 50 pontos, ficando na zona da pré-Libertadores.

Por outro lado, o RB Bragantino segue na 18ª colocação, com 38 tentos. A equipe paulista ainda não venceu sob o comando de Fernando Seabra e completou três meses sem vitória na competição.

O Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Palmeiras, no Mineirão. O RB Bragantino visita o Athletico-PR na quinta-feira, às 20 horas, na Ligga Arena. As duas partidas são válidas pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

? Fim de jogo e o Cruzeiro soma mais +1 ponto.

? Ramiro fez o gol celeste

O time da casa abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. Vinicinho recebeu na ponta direita e cruzou, a bola desviou em Jhon Jhon antes de sobrar para Eduardo Sasha, que bateu no cantinho e venceu o goleiro Cássio.

Após o gol do Bragantino, o Cruzeiro tomou conta da posse da bola e o time da casa passou a explorar os contra-ataques, mas as duas equipes não criaram chances claras de perigo.

No segundo tempo, a Raposa seguiu dominando as ações ofensivas, mas sem conseguir balançar as redes. O gol cruzeirense saiu apenas aos 39 minutos. Em jogada pela ponta esquerda, Marlon cruzou e o goleiro Cleiton afastou para o meio da área. A bola sobrou tranquila para Ramiro marcar e empatar o jogo.

FICHA TÉCNICA



RB BRAGANTINO X CRUZEIRO

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 1 de dezembro de 2024 (domingo)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Klein (RS)



Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartões Amarelos: Cruzeiro: Álvaro Barreal (aos 31? do 1º tempo) e Lucas Romero (aos 24? do 2º tempo); RB Bragantino: Lucas Evangelista (aos 51? do 1º tempo) e Cleiton (aos 34? do 2º tempo)

Gols: RB Bragantino: Eduardo Sasha (aos 6? do 1º tempo); Cruzeiro: Ramiro (aos 39? do 2º tempo)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique (Douglas Mendes), Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vinicinho (Henry Mosquera), Eduardo Sasha (Arthur Sousa) e Vitinho (Luan Cândido)



Técnico: Fernando Seabra

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Jonathan Jesus), Mateus Vital (Kaique Kenji) e Matheus Pereira (Zé Ivaldo); Álvaro Barreal (Ramiro) e Lautaro Díaz (Tevis)



Técnico: Fernando Diniz