Contra o Grêmio, São Paulo busca igualar sua maior série invicta na atual edição do Brasileirão

O São Paulo tem mais um importante compromisso nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista visita o Grêmio neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do torneio nacional.

O São Paulo é o atual sexto colocado na Série A, com 59 pontos, e já está classificado para a fase de grupos da próxima Libertadores. O Tricolor paulista passa por bom momento e, no duelo deste domingo, pode igualar sua maior série invicta na atual edição da competição.

Os comandados do técnico Luis Zubeldía detém uma invencibilidade de seis jogos, com três vitórias e três empates neste recorte. O time são-paulino não sabe o que é perder no Brasileirão desde outubro, mês de sua última derrota.

Neste período, o Tricolor paulista enfrentou, em sua maioria, equipes que estão na parte de baixo da tabela. Primeiro, bateu o Vasco por 3 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Depois, empatou com o Criciúma, fora de casa, em 1 a 1.

Na sequência, o São Paulo somou vitórias consecutivas contra Bahia fora (3 a 0) e Athletico-PR, dessa vez no Morumbis (2 a 1). Nos últimos dois jogos, a equipe acumulou dois empates: primeiro diante do Red Bull Bragantino, em 1 a 1, em Bragança Paulista, e depois contra o Atlético-MG, por 2 a 2, em casa.

?? Concluímos o último treino antes da viagem para Porto Alegre!#VamosSãoPaulo ?? ? Fellipe Lucena / saopaulofc pic.twitter.com/cf6pXKhcOE ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 30, 2024

A última vez que o Tricolor teve uma série invicta tão duradoura no Brasileirão foi logo no início do torneio nacional. Entre abril e junho, o São Paulo teve uma sequência de sete partidas sem perder, com quatro vitórias e três empates.

Na época, o clube são-paulino ainda estava se acostumando ao trabalho de Zubeldía, contratado após a demissão de Thiago Carpini. A primeira vitória de tal série, inclusive, foi sob o comando de Milton Cruz - triunfo de 3 a 0 sobre o Atlético-GO em Goiânia.

Depois, Zubeldía engatou uma grande sequência: empatou sem gols com o Palmeiras no Morumbis, e depois somou vitórias seguidas contra Vitória (3 a 1 fora de casa), Fluminense (2 a 1 em São Paulo) e Cruzeiro (2 a 0 em casa). Por fim, o Tricolor ainda empatou com Internacional (0 a 0 fora) e Corinthians (2 a 2 em Itaquera).

Agora, o São Paulo de Zubeldía tem a oportunidade de igualar sua maior sequência invicta nesta edição do Brasileiro. Para isso, basta um empate diante dos gremistas, mas certamente o time paulista viajará a Porto Alegre para buscar a vitória.