Com pênalti perdido, Fluminense empata com Athletico-PR e segue próximo do Z4 no Brasileiro

O Fluminense conquistou um ponto, mas ainda segue próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, após levar um gol no primeiro minuto, o time carioca empatou com o Athletico-PR por 1 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 36ª rodada. Arias, que perdeu pênalti na etapa inicial, fez o gol dos visitantes.

Com o resultado, o Fluminense emendou o sexto jogo sem ganhar (duas derrotas e quatro empates). A equipe chegou a 40 pontos e está na 16ª colocação, com dois pontos a mais do que o Criciúma, que abre o Z-4. Do outro lado, o Athletico-PR também luta para escapar do rebaixamento. Com 42 pontos, o Furacão está na 14ª colocação.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o já rebaixado Cuiabá, nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã. Já o Athletico-PR recebe o Bragantino, no mesmo dia e horário, na Ligga Arena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Sem Keno, lesionado, Mano Menezes apostou em Serna no ataque. Outra novidade foi a entrada de Lima no meio de campo. Ganso começou no banco de reservas.

O Athletico-PR abriu o placar logo no primeiro minuto. Após cobrança de falta, Thiago Heleno desviou e Belezi completou para o gol: 1 a 0. O Fluminense chegou bem aos cinco minutos. Serna cruzou da esquerda e Kauã Elias desviou. Mycael salvou. Dois minutos depois, Serna novamente deu trabalho pela esquerda e cruzou, mas Kauã não alcançou.

Aos 18, após cobrança de escanteio, Thiago Santos ganhou pelo alto e viu Mycael salvar. O Furacão respondeu com Cuello, aos 28 minutos. Ele recebeu pela esquerda, levou para o meio e chutou. Fábio espalmou. Dois minutos depois, Nikão ficou com a sobra na entrada da área e emendou com força. Ele errou por pouco.

O Fluminense levou perigo aos 35 minutos. Arias ficou com o rebote e cruzou da esquerda. A bola bateu no braço de Godoy na área. O goleiro Mycael salvou e mandou para escanteio. O VAR, comandado por Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-Fifa-RN), recomendou a revisão do lance. O árbitro Raphael Claus (Fifa-SP), então, marcou pênalti. Arias, contudo, parou em Mycael. O goleiro defendeu a cobrança e depois também o rebote.

O jogo ficou tenso. Léo Linck, goleiro reserva, foi expulso por reclamação. Aos 47, após levantamento para a área, o Athletico ficou com o rebote. Belezi recebeu na área e chutou à direita com Fábio, com perigo. O Furacão foi para o intervalo em vantagem.

Embora com maior posse de bola, o Fluminense sofria para criar no começo do segundo tempo. Aos 12 minutos, Mano Menezes colocou Ganso e Cano. Saíram Martinelli e Kauã Elias. O Tricolor Carioca empatou o jogo aos 19 minutos. Ganso achou Arias, que acertou um chutaço e fez 1 a 1. O colombiano fez um gesto de pedido de desculpas para a torcida pelo pênalti perdido no 1º tempo.

O jogo ficou mais truncado. As duas equipes tiveram dificuldades para criar. Aos 42, Erick, que entrou na etapa final, furou na área. Nos acréscimos, aos 48, Cuello finalizou e Fábio salvou. No minuto seguinte, antes da cobrança de escanteio, Ganso deu um empurrão em Canobbio e levou o vermelho diretamente. O 1 a 1 foi o placar final na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR 1 X 1 FLUMINENSE

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)



Data: 01/12/2024, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Público: 41.375 presentes



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-Fifa-RN)



Cartão amarelo: Christian (Athletico-PR) e Lima e Cano (Fluminense)



Cartão vermelho: Léo Linck (Athletico-PR) e Ganso (Fluminense)

Gols:

Athletico-PR: Belezi, no 1? do 1ºT

Fluminense: Arias, aos 19? do 2ºT

ATHLETICO-PR: Mycael; Léo Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel (João Cruz), Felipinho, Christian (Canobbio) e Nikão (Erick), Cuello e Pablo (Emersonn). Técnico: Lucho González.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Facundo Bernal, Martinelli (Ganso), Lima (Nonato) e Arias; Serna (Fuentes) e Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes.