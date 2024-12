RMP: Com Filipe Luís antes, Fla faria semifinal épica com Botafogo

O Flamengo desperdiçou muito tempo com Tite no comando em 2024, opinou Renato Maurício Prado no Fim de Papo, neste domingo (1).

Para RMP, o Flamengo poderia ter chegado à semifinal da Libertadores e enfrentado o Botafogo se Filipe Luís tivesse assumido o time antes.

Se o Filipe Luís assumisse antes dos jogos contra o Peñarol, o Flamengo faria uma semifinal histórica contra o Botafogo. [...] E certamente estaria mais bem colocado no Brasileiro, brigando pelo título.

Renato Maurício Prado

Flamengo: Torcida deseja 'entregada' no próximo jogo para prejudicar Flu

A torcida do Flamengo torcerá por uma derrota da equipe rubro-negra na próxima rodada do Brasileirão, afirmou Renato Maurício Prado.

O Fluminense entregou um jogo contra o Palmeiras para prejudicar o Flamengo. Isso aconteceu em 2023. Então, eu entendo. Não sou a favor de entregar, mas entendo o torcedor que lembra disso e pede para entregar.

Renato Maurício Prado

São Paulo faz mais do mesmo e torcedor está de saco cheio, diz Vitão

Apesar da classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo parece estar na mesmice, afirmou Vitor Guedes.

O são-paulino está meio de saco cheio. Embora tenha voltado para a Libertadores, acho que esperava mais da equipe. E parece mais do mesmo: Luciano, Lucas -- que é um ídolo da torcida --, Luiz Gustavo -- que fez um golaço, mas é um jogador caro que não rende tanto.

Vitor Guedes

