Com dois gols marcados contra o Fortaleza, Alerrandro empata com Yuri Alberto na artilharia do Brasileiro

Neste domingo, o atacante Alerrandro marcou os dois gols do triunfo do Vitória, contra o Fortaleza, e empatou com Yuri Alberto, do Corinthians, na artilharia do Campeonato Brasileiro. Agora, ambos os atletas possuem 13 gols.

Yuri havia assumido a ponta no último sábado, quando fez o terceiro e o quarto gol do time paulista na goleada por 4 a 2 sobre o Criciúma. No entanto, Alerrandro apareceu para ultrapassar Raphael Veiga (11), Pedro (11) e Estêvão (12), e ficar lado a lado com o atacante do Corinthians.

Em 2024, o atleta do Vitória soma 19 gols em 50 jogos. Do outro lado, Yuri balançou as redes 29 vezes em 55 oportunidades neste ano.

Alerrandro entrou para a lista de artilheiros somente na 14ª rodada da Série A, em jogo contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Apesar da derrota por 3 a 2, o atleta anotou os seus dois primeiros gols na competição. A melhor sequência do atacante foi quando marcou em quatro jogos seguidos, contra Atlético-MG, Fluminense, Athletico-PR e Corinthians (33ª rodada).