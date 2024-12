CBF decreta que jogo entre Cruzeiro e Palmeiras ocorrerá com portões fechados

Neste domingo, de acordo com informações da Itatiaia, a CBF definiu que o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorrerá com portões fechados após recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A partida acontece no Mineirão, na próxima quarta, às 21h30 (de Brasília).

No último sábado, o Palmeiras destacou que discordava da sugestão do MP-MG e defendeu que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em respeito à isonomia da competição, trabalhasse em conjunto com as autoridades de segurança pública mineiras de maneira a garantir a presença de torcedores das duas equipes no estádio.

O Alviverde mencionou como exemplo o confronto do primeiro turno, disputado com as duas torcidas no Allianz Parque, e afirmou que não aceitaria ser prejudicado esportivamente devido a um crime ocorrido em uma rodovia, em uma data em que a equipe não estava em campo.

A recomendação se deu devido à recente emboscada da Mancha Verde contra a Máfia Azul, no mês de outubro. O embate entre os organizados ocorreu na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. Mais de 100 torcedores teriam participado da emboscada que acabou culminando na morte de um torcedor cruzeirense e em outros 18 feridos.

O clube também relembrou que, em 19 de novembro, após o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, declarar apoio à realização da partida com torcida única do Cruzeiro, enviou ofício à CBF contestando a possibilidade.

No documento, o Verdão havia sugerido, como alternativa, que a partida fosse transferida para outra cidade, caso as autoridades locais considerassem inviável garantir a segurança dos torcedores visitantes.