Campeão do Mundo e da Libertadores, Almada atinge feito de Pelé e Ceni

Com o título da Libertadores do Botafogo, o argentino Thiago Almada conquistou seu segundo título da carreira. O primeiro foi a Copa do Mundo de 2022. Com isso, o meia é o atual campeão da América e do Mundo, façanha que o coloca em uma seleta lista que tem Pelé, Rogério Ceni, Luizão e mais.

O que aconteceu

Tendo disputado apenas seis minutos no Qatar em 2022, Almada era o único jogador em campo na final da Libertadores a vencer uma Copa do Mundo.

Contratado pelo Botafogo em julho, o meia ajudou o Glorioso a conquistar a Glória Eterna com dois gols em sete partidas disputadas na competição.

O título da Libertadores deu ao argentino um lugar em uma seleta lista de jogadores que venceram a Libertadores sendo campeões vigentes da Copa do Mundo.

Apenas 11 jogadores conseguiram tal feito, com nomes como Zito, Luizão e Rogério Ceni e o Rei Pelé entre eles.

Seis dos 11 nomes da lista integravam o Santos, que venceu o bi da Libertadores em 1962 e 1963 e a Seleção Brasileira, campeã do Mundo em 1958 e 1962.

Pentacampeões em 2002, Luizão e Rogério Ceni conquistaram a Libertadores com o São Paulo em 2005.

Os únicos 'intrusos' da lista são Hector Enrique, Nery Pumpido e Oscar Rugerri, campeões da Libertadores pelo River e da Copa do Mundo com a Argentina, ambas em 1986.

A lista de campeões da Libertadores e da Copa do Mundo, independentemente do período, tem 47 jogadores, com Ronaldinho, Cafu, Raí entre eles.

Veja a lista completa de campeões simultâneos de Libertadores e Copa do Mundo:

Pepe (1958/1962 Brasil - 1962/1963 Santos)

Pelé (1958/1962 Brasil - 1962/1963 Santos)

Gilmar (1958/1962 Brasil - 1962/1963 Santos)

Mauro Ramos (1958/1962 Brasil - 1962/1963 Santos)

Zito (1958/1962 Brasil - 1962/1963 Santos)

Mengálvio (1962 Brasil - 1962/1963 Santos)

Hector Enrique (1986 Argentina - 1986 River Plate)

Nery Pumpido (1986 Argentina - 1986 River Plate)

Oscar Rugerri (1986 Argentina - 1986 River Plate)

Luizão (2002 Brasil - 2005 São Paulo)

Rogério Ceni (2002 Brasil - 2005 São Paulo)