Autor do gol do Cruzeiro, Ramiro lamenta empate com o RB Bragantino: "sentimento de frustração"

O Cruzeiro ficou no empate com o RB Bragantino, neste domingo, em 1 a 1, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid. Autor do gol da equipe mineira, Ramiro lamentou o resultado em Bragança Paulista.

"Sentimento de frustração, acho que não tem outra palavra. Tristeza e frustração. Apesar de não termos perdido o jogo, o empate não era o que a gente queria. Sabíamos que era importantíssimo vencer. Acho que jogamos para vencer, mas o resultado não veio. Futebol é simples, é bola na rede. Não adianta jogar bem, mas não fazer o gol e ganhar o jogo. Lutamos até o fim, tentamos de todos os jeitos, cruzando, com tabela, chutando de fora. Mas é como falei, sentimento de frustração pelo empate", disse Ramiro em entrevista ao Premiere após o fim do jogo.

? GOL DE EMPATE DO CABULOSO! Marlon cruza, o goleiro espalma para a área e Ramiro, muito bem posicionado, só empurra a bola para o fundo do gol!! ? #RBBxCRU | 1-1 | #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/FXPtLEwugk ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) December 1, 2024

Com o empate, o Cruzeiro foi aos 49 pontos conquistados, mas caiu para 9ª posição, ficando de fora da zona de classificação para a Copa Libertadores no próximo ano. Os mineiros estão um ponto atrás do Corinthians, primeiro time dentro do G8.

O resultado também não foi bom para o RB Bragantino, que permanece na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 38 tentos.

Esse foi o terceiro jogo seguido do Cruzeiro sem vitória no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Fernando Diniz, a equipe soma apenas uma vitória em nove partidas na competição.

A Raposa volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Palmeiras, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O Alviverde é o vice-líder, com 70 pontos somados.