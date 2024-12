Atlético-MG tem sábado trágico após vice e perda de vaga na Libertadores de 2025

O sábado foi um dia para ser esquecido pelos torcedores do Atlético-MG. Além de ficar com o vice na Libertadores, uma combinação de resultados no Brasileirão deixou a equipe matematicamente de fora da próxima edição do torneio intercontinental, em 2025.

O Galo teve três chances para se classificar à Libertadores do próximo ano. A primeira delas seria através do título da Copa do Brasil, mas acabou sendo superado pelo Flamengo na final. Já a segunda opção seria vencer o Botafogo e se consagrar campeão da Libertadores deste ano, enquanto a última esperança era torcer para ficar entre os oito primeiros no Brasileirão, o que não é mais possível.

Com o título do Botafogo, foi aberta na tabela do Campeonato Brasileiro a oitava vaga para a Libertadores 2025. No entanto, o Galo, que possui 44 pontos, não alcança mais a posição por conta da vitória do Corinthians contra o Criciúma, e do triunfo do Bahia diante do já rebaixado Cuiabá.

A equipe paulista, atualmente ocupando a última vaga aberta, se encontra com 50 pontos e 13 vitórias, enquanto o Bahia subiu para sétimo, com 14 triunfos no total. Já o Atlético é o décimo, com 44 somados e dez vitórias. Com somente dois jogos restantes para serem disputados no Brasileirão, mesmo que o time mineiro vença e alcance a mesma pontuação de alguma destas duas equipes, o número de triunfos será inferior.

Deste modo, restou apenas a tentativa de classificação para a Sul-Americana de 2025, na qual classifica os seis melhores colocados do Brasileirão, excluindo as equipes já garantidas na próxima Libertadores.