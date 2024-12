Fluminense perde pênalti, mas empata com o Athletico e se mantém fora do Z4

Athletico e Fluminense empataram em 1 a 1 neste domingo (01), em jogo válido pela 36ª rodada e pela fuga da zona de rebaixamento. Apesar de perder um pênalti, o Tricolor conquistou o empate.

Os gols do confronto foram marcados por Belezi, para o Athletico, e Arias, pelo Fluminense. Com o empate, o Furacão subiu para a 14ª posição e assumiu 42 pontos. O Fluminense se mantém na luta contra o Z4, com 39 pontos e na 16ª colocação, a frente do Red Bull Bragantino pelo número de vitórias.

O Athletico recebe o Braga e o Flu espera pelo Cuiabá em casa, na próxima rodada. Os dois confrontos acontecem na quinta-feira (05), às 20h (de Brasília).

Como foi o jogo

Na primeira etapa, Mycael foi o destaque do jogo e salvou o Athletico em várias oportunidades. O Furacão abriu o placar muito cedo no confronto e criou poucas oportunidades além da convertida. Já o Fluminense criou algumas chances mais perigosas, mas o goleiro dos donos da casa fez três grandes defesas para evitar o empate, incluindo no pênalti batido por Arias.

No segundo tempo, a entrada de Ganso mudou o jogo e levou ao empate do Flu. O Athletico acabou recuando com a vitória parcial na primeira etapa. O meia do Fluminense entrou e deu bela assistência para o gol que empatou o confronto. Ainda no final, o atleta acabou expulso por empurrão em Canobbio.

Gols e destaques

Belezi abriu o placar no primeiro lance! O zagueiro do Athletico aproveitou um pequeno desvio de sua dupla Thiago Heleno, após cobrança de falta de Nikão, e chutou para dentro do gol do Fluminense, logo aos 2 minutos.

Mycael evitou o empate do Flu. O zagueiro Thiago Santos subiu de cabeça e criou ótima oportunidade de igualar o placar, mas o goleiro do Athletico fez bela defesa e espalmou para fora da área.

Cuello bateu para defesa de Fábio. O atacante chutou com muito efeito de fora da área, mas o goleiro do Fluminense evitou o segundo gol do Furacão.

Mycael salvou finalização muito perigosa. Jhon Arias chutou e a bola desviou em Leo Godoy muito perto do gol, mas Mycael reagiu rápido e conseguiu tirar para escanteio. Raphael Claus foi ao VAR e percebeu um desvio com o braço do lateral, anotando pênalti ao Fluminense.

O goleiro do Athletico defendeu a penalidade! Mycael salvou novamente o Furacão e pegou a cobrança de Jhon Arias, para enlouquecer a torcida do Athletico.

Jhon Arias empatou para o Fluminense! Ganso dá belo passe para quebrar a marcação do Athletico e o atacante colombiano soltar uma bomba indefensável para Mycael, aos 20 minutos do segundo tempo.

Ganso foi expulso nos momentos finais do duelo. O meia, que mudou o jogo a favor do Fluminense, acabou empurrando Canobbio com mão no rosto e Raphael Claus optou por expulsar o jogador.

Ficha técnica

Athletico 1 x 1 Fluminense

Competição: 36ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Ligga Arena - Curitiba, Paraná

Data e hora: 01 de dezembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Pablo Ramon Pinheiro

Gols: Belezi, aos 2'/1ºT, Jhon Arias, aos 20'/2ºT

Amarelos: Christian, Lima, Cano

Vermelho: Léo Linck (banco de reservas), Ganso

Athletico: Mycael, Leo Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Felipinho, Gabriel (João Cruz) e Christian (Canobbio); Nikão (Erick), Cuello e Pablo (Emersonn). Técnico: Lucho González

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli (Ganso), Bernal e Lima (Nonato); Jhon Arias, Serna (Fuentes) e Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes