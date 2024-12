Análise: Corinthians supera ineficiência e mostra poder de reação para dormir no G8

Por André da Silva Costa

O Corinthians conquistou uma vitória heroica no último sábado. O time mostrou um poder de reação fantástico para virar sobre o Criciúma, no Heriberto Hulse, e dormir no G8 do Campeonato Brasileiro.

Para levar mais três pontos, a equipe de Ramón Díaz precisou superar a ineficiência do primeiro tempo. O time criou muitas chances e conseguiu chegar ao ataque várias vezes, mas desperdiçou duas ou três chances claras. Como forma de castigo, o Timão sofreu dois gols e desceu ao vestiário em desvantagem.

No entanto, o Corinthians demonstrou um nível de atitude e confiança no segundo tempo capaz de virar a partida de 2 a 0 para 4 a 2. Desta forma, conquistou um resultado importantíssimo para suas pretensões na temporada.

O Timão é o oitavo colocado do Brasileirão, com 50 pontos, mas pode perder a posição para o Cruzeiro. A Raposa irá jogar neste domingo, contra o Red Bull Bragantino, e pode retomar sua vaga no G8.

O próximo e penúltimo compromisso do Corinthians no Brasileirão está marcado para terça-feira. A equipe encara o Bahia, na Neo Química Arena, em confronto direto por vaga na Pré-Libertadores de 2025. A bola rola a partir de 20h (de Brasília).