Alex Teixeira quebra jejum de mais de um ano e salva Vasco de derrota contra o Atlético-GO

Alex Teixeira mudou o jogo e ajudou o Vasco a evitar uma derrota em São Januário. Neste sábado, o atacante de 34 anos entrou no intervalo, deu uma assistência e fez o gol de empate no 2 a 2 com o Atlético-GO, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim, o experiente jogador voltou a balançar as redes após um longo jejum. Ele não marcava desde o dia 26 de outubro de 2023, quando fez o gol do Vasco na derrota para o Internacional por 2 a 1, em São Januário, pelo Brasileirão daquele ano.

Cria do Vasco, Alex Teixeira voltou para o clube em 2022. Em dezembro do ano passado, ele novamente se despediu - o contrato não foi renovado. Até que em julho deste ano, o atacante retornou a São Januário e assinou vínculo até o fim de 2025.

Alex Teixeira não havia brilhado ainda neste retorno ao Vasco. Até este sábado, ele havia disputado seis jogos e não tinha balançado as redes em nenhum deles.

Com o empate, o Vasco agora tem 44 pontos e está na décima colocação do Campeonato Brasileiro.