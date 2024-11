Zubeldía quer camisa 10 para ter variação no São Paulo de 2025

O técnico Luis Zubeldía quer ter uma alternativa ao esquema 4-2-4 em 2025 e para isso deseja um meia de criação como reforço.

O que aconteceu

Zubeldía pediu à diretoria um meia com características de camisa 10. O presidente Julio Casares já tinha antecipado a busca, mas o UOL apurou que o pedido partiu do treinador argentino.

O técnico não se convenceu com nenhuma das opções do elenco para essa função. Depois de testar algumas alternativas, ele optou por armar o time com Luciano como segundo atacante e utilizar os corredores para criação com Lucas e Ferreirinha.

Se ganhar um camisa 10, a tendência é que Zubeldía mude o esquema para encaixar o jogador no time. O técnico não deve descartar o 4-2-4, mas alternar entre os sistemas a depender do desempenho e resultados.

O treinador deu pistas sobre sua avaliação do elenco na última coletiva de imprensa quando evitou responder sobre a ausência de criação pelo meio. "Gostaria de poder te responder abertamente sobre essa situação, mas prefiro falar portas a dentro com quem tenho que falar", disse o treinador.

O que Zubeldía preferiu não falar por respeito aos atletas, segundo apurou o UOL, é que ele não vê nenhum jogador atuando na função de meia de criação pelo centro. Hoje, o elenco do São Paulo dispõe das seguintes opção que poderiam fazer a função: Galoppo, Nestor, Michel Araujo e Rodriguinho — dos quatro, só o uruguaio deve permanecer em 2025.

O exemplo buscado pela diretoria é o de James Rodríguez, que fracassou no Tricolor. A cúpula são-paulina procura um atleta com as mesmas características, mas que se consiga se adaptar ao time e ao futebol brasileiro.