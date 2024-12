Yuri Alberto vira artilheiro e vê Corinthians 'mais perto' da Libertadores

O Corinthians conquistou uma vitória heroica neste sábado. O time saiu atrás, mas reagiu e buscou a virada por 4 a 2 contra o Criciúma no Heriberto Hulse. Foi a sétima vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Autor de dois gols, o atacante Yuri Alberto virou o artilheiro da competição, com 13 bolas na rede, e vê o Timão mais perto do grande objetivo desta temporada: a vaga na Libertadores de 2025.

"Vitória muito importante. Mantivemos os pés no chão, mesmo sofrendo dos gols. Tive uma chance no primeiro tempo, mas me enrolei. Demos a volta por cima. Uma vitória importante, nos deixa mais perto da Libertadores, que é nosso grande objetivo. Vamos jogo a jogo, se Deus quiser vamos conseguir nosso objetivo", disse o camisa 9 ao Premiere na saída de campo.

Apesar do triunfo, o Timão continua na nona posição da tabela, com 50 pontos. Isso porque o Bahia também ganhou na rodada, superando o rebaixado Cuiabá, e se manteve à frente da equipe de Ramón Díaz, com a mesma pontuação. Os oito primeiros colocados disputarão a Libertadores na próxima temporada.

O próximo e penúltimo compromisso do Corinthians no Brasileirão está marcado para terça-feira. A equipe encara o Bahia, na Neo Química Arena, em confronto direto por vaga nas fases preliminares da Libertadores de 2025. A bola rola a partir de 20h (de Brasília).