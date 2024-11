Vitória sobre o Barcelona e polêmica: o 'título' do Botafogo no Monumental

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo vai enfrentar neste sábado (30), às 17h, o Atlético-MG na final da Libertadores, no Monumental de Nuñez, e busca a inédita conquista. Mas 60 anos atrás, no mesmo local, disputou um título que terminou em polêmica.

O que aconteceu

A Copa Ibero-Americana foi disputada em 1964. O torneio amistoso foi organizado pelo River e disputado entre 9 e 16 de julho daquele ano, com todos os jogos no Monumental de Nuñez.

A competição teve participação de quatro clubes. Além de River Plate e Botafogo, a copa contou também com Boca Juniors, também da Argentina, e Barcelona, da Espanha.

O Botafogo tinha jogadores que se tornaram ídolos do clube. O Glorioso tinha na delegação o goleiro Manga, o lateral-esquerdo Nílton Santos, o meia Gérson e os atacantes Garrincha, Jairzinho e Zagallo.

O Alvinegro teve duas vitórias e uma derrota. O time carioca perdeu para o Boca por 1 a 0 na estreia, mas venceu o anfitrião River por 4 a 3 e o Barcelona por 2 a 0 — com uma atuação de gala e com Gerson, autor de um dos gols, sendo eleito o craque da partida.

Cartaz da Copa Ibero Americana de 1964, que contou com o Botafogo Imagem: Reprodução

Os argentinos tiveram o mesmo desempenho. O River bateu o Barcelona por 5 a 1 e o Boca por 3 a 1, mas perdeu para o Botafogo. O Boca venceu o Alvinegro por 1 a 0 e o Barcelona por 3 a 2, e perdeu do River.

Empate triplo entre time brasileiro e argentinos. Ao fim do torneio, Botafogo, River e Boca somaram quatro pontos cada, enquanto o Barcelona não pontuou.

O resultado final causou polêmica. O River Plate se considerou campeão por ter melhor saldo de gols, mas o Boca contestou, apontando que o regulamento não citava o saldo de gols como critério de desempate. O clube, então presidido por Alberto J. Armando, declarou que ou a competição precisava de um desempate com jogo extra ou ficava sem campeão.

Na imprensa argentina, o assunto é confuso: alguns veículos chamaram o River de campeão, outras fontes concordaram com a tese do Boca e disseram que a competição terminou sem vencedor. A imprensa brasileira tratou o torneio como empatado. O Correio da Manhã, por exemplo, destacou a vitória do Botafogo na final com a manchete 'Botafogo venceu ficando em 1º'. Na crônica, afirma que o torneio terminou empatado entre o clube carioca e os argentinos.

Auriel de Almeida, escritor e pesquisador da história do Botafogo

OFF para tesouro da @elgraficoweb: Garrincha enfrentando o Barcelona no Monumental de Núñez, por um quadrangular com Boca e River em 1964. Tiramos do link https://t.co/mLnvVO3H3d, nota assinada pelo ex-gremista Oscar Ortiz.



Deu a lógica, claro: @Botafogo 2-0 e título alvinegro. pic.twitter.com/9k7xdL1xqn ? Futebol Portenho (@futebolportenho) January 18, 2019

Jornais argentinos e brasileiros levantaram a possibilidade do desempate. Foram apontadas as chances dos jogos para definirem o campeão serem realizados em setembro de 1964 ou apenas no ano seguinte, uma vez que o torneio não poderia ser estendido devido ao calendário. Os duelos, porém, nunca aconteceram, principalmente após o River se declarar campeão

A taça da Copa Ibero-Americana está na sede do River. O clube, que era o dono do troféu por ser anfitrião, acabou por "dar a taça a si mesmo". "O Botafogo, à época, ficou fora da polêmica que tinha a rivalidade entre River e Boca como pano de fundo, e considerou a excursão proveitosa", apontou Auriel.

Veja as fichas dos jogos*

Botafogo 0 x 1 Boca Juniors

Competição: Taça Íbero-Americana (Quadrangular de Buenos Aires)

Data: 9/7/1964

Local: Monumental de Núñez (Buenos Aires)

Árbitro: Angel Coerezza

Gol: Rattin 3'

Botafogo: Manga, Joel, Paulistinha, Nílton Santos e Rildo; Élton e Gérson; Roberto, Arlindo, Jairzinho e Zagallo.

Boca Juniors: Roma, Simeone, Marzolini, Orlando e Silvero; Rattín e Silveira; Ferreyra (Gonzalito), Paulinho Valentim, Menéndez (Rojas) e González.

Botafogo 4 x 3 River Plate

Competição: Taça Ibero-Americana (Quadrangular de Buenos Aires)

Data: 14/7/1964

Local: Monumental de Nuñez, Buenos Aires

Árbitro: Miguel Comesaña

Gols: Jairzinho 21' e 35', Gérson 48' e 77' (Botafogo); Más 16', Sarnari 85' e Cubilla 89' (River Plate)

Botafogo: Manga, Joel, Paulistinha, Nílton Santos e Rildo (Ayrton); Élton e Gérson; Garrincha, Sicupira, Jairzinho e Zagallo.

River Plate: Gatti, Sáinz, Ramos Delgado, Cap e Bonezuk; Matosas (Rojas) e Fernández (Sarnari); Cubilla, Artime, Onega e Más.



Botafogo 2 x 0 Barcelona

Competição: Taça Ibero-Americana (Quadrangular de Buenos Aires)

Data: 16/7/1964

Local: Monumental de Nuñez, Buenos Aires

Árbitro: Miguel Comesaña

Gols: Gérson 14' e Joel 80'

Botafogo: Manga, Joel, Paulistinha, Nílton Santos e Rildo; Élton e Gérson; Garrincha, Sicupira, Jairzinho e Zagallo.

Barcelona: Sadurni, Eladio, Olivella, Torrent e Gracia; Fusté e Pereda; Zaballa, Kocsis, Re e Seminario.

*Fonte: blog Mundo Botafogo