Vasco x Atlético-GO: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Vasco e Atlético-GO disputam a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio São Januário.

O confronto será transmitido pelo SporTV e Premiere. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

A equipe carioca está na 11ª posição, com 43 pontos e sonha com vaga na Libertadores. Em caso de vitória, o Vasco pode subir uma posição e ultrapassar o Atlético-MG para se manter vivo na briga por um lugar na Glória Eterna de 2025. O elenco, que será comandado por Felipe Maestro na reta final de 2024, vem de quatro derrotas seguidas na competição.

O Atlético-GO foi o primeiro time rebaixado matematicamente no torneio. Com 26 pontos, a equipe pode ao menos deixar de ser o lanterna até o fim do Brasileirão, mas não tem como sair do Z4 nos últimos três jogos a serem disputados.

Vasco x Atlético-GO -- 36ª rodada do Brasileirão Série A

Data e hora: 30 de novembro de 2024, às 21h30

Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro

Onde assistir: SporTV (TV por assinatura) e Premiere (streaming)