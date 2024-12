Torcida se manifesta contra impeachment de Augusto após vitória do Corinthians: "Não vai ter golpe"

O Corinthians conquistou uma vitória heroica neste sábado. O time saiu atrás, mas reagiu e buscou a virada contra o Criciúma no Heriberto Hulse, vencendo por 4 a 2 e alcançando sua sétima vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Após a partida, a torcida do Timão se manifestou contra o impeachment do presidente Augusto Melo.

O dirigente entrou em campo para comemorar o triunfo ao lado do elenco e ouviu apoio dos torcedores presentes no estádio. Os corintianos gritaram: "Não vai ter golpe".

A votação no Conselho Deliberativo que pode definir o impeachment de Augusto Melo está marcada para a segunda-feira, no Parque São Jorge.

A reunião estava agendada para a última quinta, mas foi adiada a pedido da Polícia Militar. Todavia, na última sexta, a PM garantiu que irá oferecer segurança necessária e confirmou a votação para segunda-feira, descartando um novo adiamento.

Esta não é a primeira vez que torcedores do Timão se opõem ao impeachment do atual presidente. A Gaviões da Fiel, principal organizada do time, também não concorda com o processo. O elenco do Corinthians recentemente também se posicionou a favor de Augusto.

Apesar disso, a votação que pode afastar Augusto Melo do poder está garantida para esta segunda. Muitos torcedores creem que o tumulto nos bastidores pode prejudicar a equipe, que vive boa fase e briga por vaga na Pré-Libertadores de 2025.