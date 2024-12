Título do Botafogo garante São Paulo na fase de grupos da Libertadores 2025

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo está garantido na fase de grupos da Copa Libertadores da América 2025 após o Botafogo garantir o título do torneio continental neste sábado.

O que aconteceu

Com o título e a classificação automática do Botafogo para a fase de grupos da próxima edição, mais uma vaga foi aberta no Brasileirão. Agora, o G4 se tornou G6.

Na sexta colocação com 59 pontos, o São Paulo foi o beneficiado pelo título dos cariocas e carimbou sua vaga na fase de grupos do torneio. O Tricolor não pode mais ser alcançado pelo sétimo colocado.

Ainda faltando três rodadas, os quatro classificados para a fase de grupos via Brasileirão já estão definidos: Palmeiras, Internacional, Fortaleza e São Paulo. O Botafogo garantiu seu lugar por ser o atual campeão, enquanto o Flamengo tem vaga direta pelo título da Copa do Brasil.