Título do Botafogo garante 24ª conquista brasileira na Libertadores

A conquista do Botafogo garantiu ao Brasil o 24º título na história da Copa Libertadores da América. O futebol brasileiro é o segundo colocado no ranking do torneio, com uma conquista menos do que a Argentina.

Nos últimos anos, o domínio do Brasil na Libertadores tem sido avassalador. O país venceu as últimas seis edições do torneio - duas com Palmeiras e Flamengo, uma com Fluminense e neste sábado com o Botafogo.

A última conquista de uma equipe de fora do Brasil na Libertadores aconteceu em 2018. Na ocasião, o River Plate superou o Boca Juniors, em uma final 100% argentina.

Veja o ranking de campeões da Libertadores por país:

Argentina: 25 títulos - 13 vices.



Brasil: 24 títulos - 20 vices.



Uruguai: 8 títulos - 8 vices.



Colômbia: 3 títulos - 7 vices.



Paraguai: 3 títulos - 5 vices.



Chile: 1 títulos - 5 vices.



Equador: 1 títulos - 3 vices.