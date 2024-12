Textor exalta título da Libertadores e diz: 'Queremos também o Brasileiro'

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, exaltou o título da Libertadores conquistado neste sábado (30) em cima do Atlético-MG, mas avisou: agora, o Botafogo vai em busca do título do Brasileirão.

'Não queremos ficar em segundo'. "Ainda estamos neste ano. Precisamos vencer o Brasileirão e temos dois grandes jogos. Temos um time muito bom, o Internacional (pela frente). Precisamos dormir, acordar amanhã e nos preparar para esse jogo, porque queremos vencer esse campeonato. Estamos no topo da tabela e não queremos ficar em segundo lugar, certo? Então, isso é especial, mas vencer o campeonato do nosso grande país, o Brasil, também é especial. É isso que precisamos conquistar"

Título mudou sentido de expressão. "Nós fomos reprimidos por tanto tempo aqui. Tivemos tantas coisas ruins que aconteceram com esse clube. Essa expressão 'coisas que só acontecem com o Botafogo'. Bem, na noite de hoje, nós demos uma nova definição a isso.

Nova mentalidade e confiança. "Nós tomamos um cartão vermelho e nos primeiros dois minutos, toda a América do Sul pensou que era o final. Mas eu disse que esse time tem uma confiança. É a única coisa, a mentalidade que todos perguntaram sobre nós. Eles provaram hoje. Eles acreditaram."

Confira outras respostas de John Textor em entrevista à ESPN:

Conexão com o futebol

Tenho assistido futebol minha vida inteira, e sempre foi sobre a América do Sul. Cresci na Flórida, que tem uma grande conexão com os países da América do Sul, então, para mim, isso é maior do que todas aquelas coisas na Europa. Sempre foi assim. E pensar que estávamos apenas tentando vencer o Campeonato Brasileiro, e então isso acontece... é fenomenal.

Erros e acertos

Bem, obviamente cometemos muitos erros ao organizar tudo isso, mas acertamos mais do que erramos, certo? E eu disse isso, sabe, naquele jogo contra o Fortaleza há alguns anos: esses torcedores queriam isso tão intensamente, eles trabalham tão duro, eles merecem isso. Isso é verdade para todos os clubes no Brasil. A conexão que temos entre clube e comunidade no Brasil é única.

Milagre do título

Eu tive o trabalho mais fácil da noite: sentar no meu lugar e assistir a um milagre acontecer, certo? Todos nós fomos testemunhas de um milagre esta noite. Eu sou campeão da Libertadores, sim. Ainda estou... estou anestesiado. Estou anestesiado. E o Junior Santos, claro que ele marcou o último gol. Saiu da segunda divisão do Japão, aparece aqui e ainda é o artilheiro da Libertadores. Incrível. Eu adoro o Junior.