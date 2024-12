Botafogo é o último time classificado para o Super Mundial; veja todos

O título da Libertadores garantiu o Botafogo no Super Mundial de Clubes, que será disputado em 2025, nos Estados Unidos. A equipe carioca foi a última classificada.

O que aconteceu

O Botafogo se tornou o quarto clube brasileiro classificado à competição. Antes, Palmeiras, Flamengo e Fluminense garantiram suas vagas, todas elas alcançadas após as equipes conquistarem a Libertadores.

O Brasil é o país com mais times no Super Mundial. A nação é a única com quatro representantes — o México vem logo atrás com três, mas pode perder um participante já que León e Pachuca têm o mesmo dono, algo proibido pelo regulamento da Fifa.

Os times brasileiros conseguiram um feito único. O Super Mundial permite apenas a participação de dois clubes de um mesmo país. A única exceção acontece justamente se os campeões das competições continentais entre 2021 e 2024 foram da mesma nação, como aconteceu com a Libertadores em suas últimas edições.

O sorteio do Super Mundial de Clubes acontece na próxima quinta-feira (5). A Fifa deve divulgar em breve como as 32 equipes ficarão divididas nos potes.

Como será o Super Mundial de Clubes

A competição terá formato igual ao da Copa do Mundo. As 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro times cada, sendo que elas se enfrentam dentro da chave e as duas melhores avançarão ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único.

A competição será realizada entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição, que terá 11 cidades e 12 estádios: Miami [Hard Rock Stadium], Seattle [Lumen Field], Los Angeles [Rose Bowl Stadium], Orlando [Camping World Stadium e Inter&Co Stadium], Atlanta [Mercedes Benz Stadium], Nashville [Geodis Park], Charlotte [Bank of America Stadium], Cincinnati [TQL Stadium], Washington [Audi Field], Philadelphia [Lincoln Financianl Field], Nova York [MetLife Stadium].

Quem está no Super Mundial de Clubes de 2025?

América do Sul

Palmeiras (Brasil) - campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) - campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) - campeão da Libertadores 2023

Botafogo (Brasil) - campeão da Libertadores 2024

River Plate (Argentina) - via ranking da Conmebol

Boca Juniors (Argentina) - via ranking da Conmebol

Europa

Chelsea (Inglaterra) - campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha) - campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City (Inglaterra) - campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha) - via ranking da Europa

Borussia Dortmund (Alemanha) - via ranking da Europa

Paris Saint-Germain (França) - via ranking da Europa

Inter de Milão (Itália) - via ranking da Europa

Porto (Portugal) - via ranking da Europa

Benfica (Portugal) - via ranking da Europa

Juventus (Itália) - via ranking da Europa

Atlético de Madri (Espanha) - via ranking da Europa

RB Salzburg (Áustria) - via ranking da Europa

Ásia

Al-Hilal (Arábia Saudita) - campeão da Champions League da Ásia de 2021/22

Urawa Red Diamonds (Japão) - campeão da Champions League da Ásia de 2022/23

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) - ranking asiático

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) - campeão da Champions League da Ásia de 2023/24

África

Al Ahly (Egito) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Espérance (Tunísia) - ranking africano

Mamelodi Sundowns (África do Sul) - ranking africano

América do Norte, Central e Caribe

Monterrey (México) - campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) - campeão da Concachampions de 2022

León (México) - campeão da Concachampions de 2023

Pachuca (México) - campeão da Concachampions de 2024

Oceania

Auckland City (Nova Zelândia) - campeão da Champions League da Oceania mais bem ranqueado.

País-sede