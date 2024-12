Sequência ruim e campanha como visitante, Fluminense tem missão dupla contra o Athletico-PR

Pressionado na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense visita o Athletico-PR, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 36ª rodada, na Ligga Arena. O Tricolor carioca tem a missão de acabar com o jejum de vitórias e, por tabela, melhorar o retrospecto como visitante.

O Fluminense venceu apenas quatro jogos como visitante no Brasileirão. A equipe amargou 12 derrotas, além de um empate. A última vitória do Tricolor como visitante foi no clássico contra o Flamengo no dia 17 de outubro, pela 30ª rodada, no Maracanã, por 2 a 0. Jhon Arias e Lima balançaram as redes.

Fora do Rio de Janeiro, o jejum é maior ainda. A última vitória do Fluminense como visitante no Brasileirão foi no dia 24 de agosto, quando fez 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pela 24ª rodada, no Mineirão, com gols de Kevin Serna e Arias.

Além da pressão de ter de melhorar o desempenho como visitante, o Fluminense lida com a fase ruim. São cinco jogos seguidos sem ganhar pelo Brasileirão, sendo duas derrotas e três empates.

O confronto deste domingo ainda tem o componente de ser um duelo direto na luta contra o rebaixamento. O Fluminense inicia a rodada na 16ª colocação do Brasileiro, com 39 pontos, dois a menos do que o Athletico-PR, 15º colocado.