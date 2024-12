Schmidt lembra clima hostil na Série B e fala da saída de Carille do Santos

Apesar do título da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos viveu uma temporada conturbada. O volante João Schmidt fez um balanço sobre o desempenho do clube e relembrou alguns momentos de dificuldade na jornada até o acesso.

"O primeiro ponto de oscilação foi quando tivemos quatro derrotas seguidas. É uma oscilação muito grande, já carrega muita coisa para o restante da temporada. Ninguém imaginava isso. Isso pode criar uma dúvida. A gente tem que estar preparado", disse à Espn.

"Ninguém que veio para o Santos não imaginou passar por isso (pressão). É o momento mais difícil da história do clube. Ninguém pensou que seria fácil. Teve muita cobrança, clima hostil, mas soubemos lidar bem. A gente sabe o sentimento do torcedor. O torcedor é emoção. Soubemos lidar bem", ampliou.

O Santos foi o pior campeão da era dos pontos corridos da Série B, instaurada em 2006. Foram 68 pontos em 38 partidas, gerando um aproveitamento de 59,6%. Foram 20 vitórias, oito empates e 10 derrotas, além de 57 gols e 32 sofridos.

A torcida não gostou do desempenho dentro das quatro linhas e criticou fortemente o técnico Fábio Carille, que acabou sendo demitido após a confirmação do título.

João Schmidt falou sobre a saída do treinador, vaiado em algumas oportunidades na Vila Viva Sorte.

"É um assunto difícil de falar. Claro que ninguém gosta de ser vaiado, principalmente quando está tendo resultado. Mas ele sempre esteve presente com a gente. Claro ele não ficava feliz, mas estávamos fechados para conseguir os objetivos. Sabíamos que era um jogo que a torcida não gostava muito, mas o importante, neste ano, era resultado. Conseguimos isso", finalizou.

Em 2025, o Alvinegro Praiano irá disputar Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.