São Paulo desembarca em Porto Alegre para duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão

Na noite deste sábado, o elenco do São Paulo, recepcionado por torcedores, desembarcou em Porto Alegre (RS) para o duelo contra o Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada.

A delegação são-paulina embarcou para a região Sul na tarde deste sábado, logo após realizar o último treino preparatório para o confronto diante dos gremistas.

Do lado do São Paulo, a principal dúvida para o embate é Calleri. Com dores musculares na coxa esquerda, o centroavante vinha fazendo trabalho individualizado. O argentino também não apareceu nas imagens divulgadas pelo clube no desembarque e deve seguir como desfalque.

O Tricolor ainda terá mais três ausências de atletas que seguem entregues ao departamento médico. São eles: Michel Araujo (edema na panturrilha direita), Jamal Lewis (trauma no tornozelo esquerdo) e Liziero (dores no tornozelo direito).

Em contrapartida, o técnico são-paulino deve poder contar com o retorno de Welington, que tem treinado normalmente após se recuperar de um edema na coxa esquerda. Já o zagueiro Sabino também está de volta aos relacionados depois de cumprir suspensão na última rodada.

Desse modo, um provável São Paulo para o jogo contra o Grêmio tem: Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Sabino (Welington ou Rafinha); Alisson e Luiz Gustavo; Ferreira, Luciano e Lucas; André Silva.

Graças ao título do Botafogo, o São Paulo já está classificado para fase de grupos da próxima Copa Libertadores. O Tricolor ocupa a sexta posição, com 59 pontos - seis a menos que Inter e Fortaleza, terceiro e quarto colocados, respectivamente.