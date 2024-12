Raphinha tem boa atuação em derrota do Barcelona: veja os números

O Barcelona sofreu uma dura derrota para os Las Palmas e vive uma fase ruim no Campeonato Espanhol, em uma série com duas derrotas e um empate. Ainda assim, o time catalão contou com um ponto positivo em campo: o atacante Raphinha.

Um dos destaques do Barça na temporada, o brasileiro brilhou em campo. Raphinha marcou o gol de sua equipe e criou boas ocasiões em campo.

Confira abaixo os números do atacante (fonte: SofaScore)

1 gol (de fora da área)



5 finalizações (2 no gol e 1 na trave)



5 passes decisivos (1° do jogo)



1 grande chance criada



3/5 dribles certos (60%)



2 faltas sofridas (1° do jogo)



Nota 8.8.