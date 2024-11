Ramón pode encaminhar permanência no Corinthians com vaga na Libertadores

O técnico Ramón Díaz tem contrato com o Corinthians até o fim de 2025, mas uma troca de comando técnico da equipe não está completamente descartada. No entanto, se o treinador garantir o Timão na Libertadores, ele deve permanecer.

O que aconteceu

Há um mês, pelos resultados negativos, a diretoria do Corinthians cogitava a troca de comando técnico para a próxima temporada. Outros treinadores estrangeiros foram especulados, mas nenhuma proposta oficial foi feita.

Após quase dois meses sem deixar a zona de rebaixamento, o Corinthians vive uma sequência de sete jogos invicto, sendo seis vitórias. A retomada do time no Campeonato Brasileiro é ponto a favor para a permanência de Ramón e Emiliano Díaz, técnico e auxiliar, no clube.

Agora, a vaga para a pré-Libertadores passou a ser o principal objetivo, uma vez que os riscos de rebaixamento foram eliminados. Desta forma, uma nova expectativa foi criada pela torcida e também pela diretoria. No início deste ano, a projeção oficial era de que a equipe chegasse pelo menos ao sétimo lugar da tabela no Brasileirão.

Ou seja, a vaga no G7 pode garantir de vez a permanência do técnico argentino no Timão. Com calendário cheio e uma arrecadação maior no ano que vem, é improvável que outro nome seja cogitado para o cargo.

O UOL apurou que, a princípio, Ramón já iniciou o planejamento e pedidos de atletas para o elenco de 2025. O argentino quer reforços, mas qualquer contratação dependerá dos resultados obtidos nas próximas três rodadas do nacional.

Neste sábado (30), o Corinthians visita o Criciúma, pela 36ª rodada, de olho na zona de classificação para a Libertadores. Se vencer, a equipe paulista vai a 50 pontos e alcança o objetivo temporariamente. Porém, precisa de uma combinação de resultados: empates ou derrotas de Cruzeiro e Bahia, 7º e 8º colocados, respectivamente.