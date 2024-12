Ramón Díaz evita entrar em política do Corinthians: 'Não posso falar'

O técnico Ramón Díaz evitou comentar sobre a turbulência política que vive o Corinthians em entrevista coletiva após a vitória de virada sobre o Criciúma, por 4 a 2, neste sábado (30).

Politicamente, não posso falar porque faz cinco meses que estou aqui, mas sei o que devemos fazer para sair de uma situação difícil

O que aconteceu

Os conselheiros do Corinthians vão decidir na segunda-feira (2) se Augusto Melo deve ou não ser afastado da presidência do clube. A reunião está agendada para as 19h (de Brasília).

O treinador, por outro lado, citou Augusto Melo ao exaltar a reação do time no segundo turno. "Nosso objetivo era tirar o Corinthians da briga contra o rebaixamento. Creio que fizemos um trabalho em conjunto com o presidente e com os atletas. Nos blindamos, mas também trabalhamos".

No Corinthians desde julho, Ramón Díaz disse ainda que nunca deixou de confiar na reação do time. "Nunca deixamos de trabalhar, de confiar no grupo de jogadores. Isso foi o melhor, estivemos todos juntos para cumprir o objetivo do Corinthians e poder festejar".

Novo processo de impeachment

Caso Augusto Melo não seja afastado pelos conselheiros, ele terá de se preparar para um novo processo de destituição. O requerimento, enviado ao Conselho Deliberativo pelo Conselho de Orientação do Corinthians (Cori), já foi encaminhado para a Comissão de Ética.

Desta maneira, o novo processo, que também pode gerar o impeachment de Augusto Melo, está oficialmente aberto. Diferentemente do requerimento que está para ser votado daqui a dois dias, a solicitação do Cori não depende de investigação.