Ramón celebra reação e enaltece atitude do Corinthians, mas liga alerta com chances perdidas

O técnico Ramón Díaz enalteceu a reação do Corinthians na vitória de virada contra o Criciúma neste sábado, por 4 a 2, no Heriberto Hulse, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador elogiou a atitude do grupo no segundo tempo após ir para o intervalo com dois gols de desvantagem.

"Não fomos eficiente na resolução das jogadas no primeiro tempo. Tivemos duas ou três situações para sair na frente e não conseguimos. No futebol, quando você não aproveita as chances, o adversário aproveita. Sabíamos como eles jogavam. Depois fizemos algumas correções, e a equipe se deu conta que não poderia jogar daquela maneira. Fico feliz pela reação, a intensidade, a atitude da equipe. Fomos diferentes no segundo tempo. Corinthians é um grande time, precisa sempre jogar com essa atitude. Terminamos fazendo uma grande partida", disse o argentino.

"Os jogadores, o presidente, todos estão felizes por termos recuperados de uma partida muito difícil. Sabemos o que é jogar contra o rebaixamento. É complicado, a pressão é imensa. Criciúma é um grande time, fez um grande primeiro tempo. Mas terminamos jogando muito bem. Para mim, o ideal é jogarmos como jogamos no segundo tempo. Boa construção, boas definições, tendo atitude", acrescentou.

Apesar de elogiar a atuação do Timão na etapa final, Ramón ligou alerta com a quantidade de chances perdidas pelos jogadores no primeiro tempo. Ele disse que o time teve duas ou três chances claras, mas não as aproveitou. O técnico crê que a equipe não pode cometer falhas neste momento da competição.

"A equipe foi crescendo. No primeiro tempo, falhamos em três ocasiões que tivemos. Não podemos falhar porque há coisas importantes em jogo. Queremos que a equipe funcione como no segundo tempo. Creio que todos estão felizes, até os torcedores. Exageramos um pouco com a festa, mas faz parte da alegria. Tenho que agradecer pelo apoio que tivemos, foi muito importante. É um campo muito difícil de jogar. Mas creio que terminamos jogando muito bem", avaliou.

Com o resultado, o Corinthians alcançou a sétima vitória consecutiva no Brasileirão e se manteve firme na briga pela vaga na Pré-Libertadores de 2025. O time é o nono colocado, com 50 pontos, mesma pontuação do Bahia, em oitavo. Apenas os oito primeiros disputarão o torneio continental na temporada que vem.

O próximo e penúltimo compromisso do Corinthians no Brasileirão está marcado para terça-feira. A equipe encara o Bahia, na Neo Química Arena, em confronto direto por vaga na Pré-Libertadores de 2025. A bola rola a partir de 20h (de Brasília).