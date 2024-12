Provocação e altinha: o clima em Buenos Aires pré-final da Libertadores

As torcidas de Atlético-MG e Botafogo começam a encher os arredores do Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e o clima no entorno do estádio é de provocação saudável, com direito a duelo musical, altinha entre Brasil e Argentina e segurança reforçada para evitar penetras para a final da Copa Libertadores 2024, às 17h (de Brasília) deste sábado (30).

O que aconteceu

Em maior número na Argentina, a torcida do Botafogo puxou um canto provocando os atleticanos:

"Uh, tá maneiro, meia dúzia de mineiro!"

- cantou a torcida botafoguense.

A Massa Atleticana devolveu a provocação e cantou que "Botafogo é bairro".

Apesar da troca de provocações, o clima permanece saudável entre os torcedores.

A reportagem do UOL registrou ainda um momento em que torcedores de Botafogo e Galo se uniram na popular 'altinha' com argentinos.

Segurança reforçada e trânsito

Nos arredores do Monumental, a polícia argentina preparou um forte esquema de segurança, com quatro barreiras até chegar ao estádio.

Os torcedores só podem consumir bebida alcoólica até antes da primeira barreira.

Organizadas passam por pente fino de instrumentos e adereços. A polícia revista todos os itens meticulosamente.

O movimento intenso no entorno causa muito trânsito para chegar ao estádio. Alguns torcedores têm preferido ir a pé ou descer dos carros por aplicativo.