Palmeiras supera São Paulo na final do Paulistão sub-13 e encerra competição com 100% de aproveitamento

Neste sábado, em confronto válido pela partida de volta da final do Campeonato Paulista sub-13, o Palmeiras enfrentou o São Paulo no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, venceu por 3 a 1 e terminou a competição com 100% de aproveitamento. Amilton, Gustavo Galan e Gabriel Bueno balançaram as redes para o Verdão.

O jogo de ida, que ocorreu em Cotia, também foi vencido pelo Palmeiras, mas pelo placar de 4 a 1 (agregado de 7 a 2). Esta é a primeira vez que a equipe alviverde termina um Campeonato Paulista de base com 100% de aproveitamento. O time profissional, por outro lado, já atingiu este feito em duas ocasiões (edições de 1926 e 1932).

100% campeões! ?? As #CriasDaAcademia Sub-13 venceram o Choque-Rei e conquistaram o título paulista com 24 vitórias em 24 jogos e saldo de 100 gols! Leia os detalhes desta façanha inédita ? ? https://t.co/EnupjMNYTJ#AvantiPalestra pic.twitter.com/QjDyrLCvZU ? SE Palmeiras (@Palmeiras) November 30, 2024

Neste ano, a equipe Sub-13 do Verdão venceu 24 partidas, nas quais chegou à impressionante marca de 113 gols marcados e apenas 13 sofridos (saldo de 100 tentos). Gabriel Bueno foi o artilheiro da equipe no campeonato, com 14 gols anotados.

Vale ressaltar que esta categoria do Palmeiras não é superada no Paulistão desde 2019, já que também foi campeão de forma invicta em 2022 e 2023. O torneio não foi realizado em 2021 e 2020 devido à pandemia.

Em 2024, além do Campeonato Paulista, o sub-13 do Alviverde também foi campeão da Libertadores, da Liga de Desenvolvimento da CBF, da Burchalkin Cup-RUS, da Copa Integração e da Laranjeiras Cup.