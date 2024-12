Palmeiras contesta recomendação do MP-MG por torcida única contra Cruzeiro

O Palmeiras se manifestou contra a recomendação do MP-MG (Ministério Público de Minas Gerais), que pede para que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, pela penúltima rodada do Brasileirão, tenha torcida única.

Cruzeiro e Palmeiras vão se enfrentar na próxima quarta-feira (4), com mando mineiro, às 21h30, no estádio do Mineirão. A recomendação do MP-MG surge após o caso da emboscada da Mancha Verde contra a Máfia Azul, organizada da equipe mineira, no fim de outubro. Uma pessoa morreu.

O Palmeiras segue na luta pelo título do Campeonato Brasileiro e entende que não pode ser penalizado com a falta de apoio de seus torcedores em uma partida importante por um crime ocorrido em uma rodovia, em data no qual o clube alviverde não entrou em campo.

No fim de novembro, Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais já tinha se manifestado a favor de torcida única. Na época, segundo apurou a reportagem do UOL, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, enviou um ofício nesta terça à CBF para sugerir a mudança de local da partida em questão para uma cidade de outro estado, caso o governo de Minas entenda que não tenha estrutura suficiente para garantir a presença de torcedores palmeirenses.

Veja a nota oficial do Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras tomou conhecimento da recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) para que o jogo de quarta-feira (4) contra o Cruzeiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, seja disputado sem a presença de palmeirenses no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Palmeiras discorda veementemente da sugestão do MP-MG e tem convicção de que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em respeito à isonomia da competição, trabalhará em conjunto com as autoridades de segurança pública do estado para assegurar que a partida em questão, de caráter decisivo, tenha torcedores dos dois clubes - a exemplo do jogo disputado entre as equipes pelo primeiro turno do Brasileirão, no Allianz Parque.

Cabe salientar que ainda no dia 19 de novembro, logo após o vice-governador de Minas Gerais defender publicamente a realização da partida da próxima quarta-feira com torcida única do Cruzeiro, o Palmeiras enviou ofício à CBF contestando a ideia e sugerindo que, em último caso, se verificada a incapacidade do governo mineiro de garantir a segurança dos palmeirenses no estádio, a entidade determinasse a alteração do local do jogo para uma cidade de outro estado.

O Palmeiras não aceita ser penalizado esportivamente em razão de um crime ocorrido em uma rodovia, em um dia no qual o atual bicampeão nacional nem sequer entrou em campo.

Relembre o caso

A emboscada da Mancha Verde à Máfia Azul ocorreu por volta das 5h da madrugada do domingo, 27 de outubro, na altura do km 65 da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, no sentido Belo Horizonte. Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas.

José Victor Miranda, de 30 anos, morreu após sofrer queimaduras e lesões graves provocadas por barras de ferro. Segundo as autoridades, todas as vítimas foram torcedores do Cruzeiro.

A polícia ainda trabalha para prender quem estava presente na ação. Até agora, duas pessoas que fazem parte da Mancha Verde foram detidas. O presidente e o vice da organizada também estão envolvidos e são considerados foragidos da Justiça. Houve, inclusive, materiais apreendidos na sede da torcida durante a última semana.