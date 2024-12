Minas arranca no final e vence o Flamengo pelo NBB

KTO Minas e Flamengo fizeram o principal jogo da rodada no NBB, o Novo Basquete Brasil. Líder da competição, o time de Belo Horizonte superou a pressão da torcida rival no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, para bater o Rubro-Negro neste sábado por 81 a 70.

A partida teve três períodos de muito equilíbrio. O Flamengo começou o último período com um ponto de vantagem, mas foi vítima de uma grande atuação do adversário nos 10 minutos finais.

A vitória do Minas teve Montero como principal peça. Ele marcou 17 pontos e pegou 8 rebotes. Do lado do Flamengo, o destaque foi Alexey, cestinha do jogo com 24 pontos.

Com o resultado, o Minas lidera a classificação do NBB com 11 vitórias e apenas 1 derrota. O Flamengo é o segundo colocado com 10 vitórias e 3 derrotas.