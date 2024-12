Milly: Atlético jogou final da Libertadores como 10ª rodada do Brasileiro

A atitude do Atlético-MG na final da Copa Libertadores não foi adequada para o tamanho do jogo, opinou Milly Lacombe no Fim de Papo, neste sábado (30).

O clube mineiro encarou o Botafogo e, mesmo com um a mais durante todo o jogo, foi derrotado por 3 a 1.

O Botafogo demorou uns 20 minutos para conseguir fazer alguma coisa, pegar a bola e tentar um contra-ataque. E o Galo não aproveitou. Dez minutos dessa morosidade, o Milito deveria mexer. Aí, muda a atitude. Parecia jogo da 10ª rodada do Brasileiro. E era final da Libertadores. Faltou potência.

Milly Lacombe

Atlético-MG pode reclamar? Colunistas debatem pênalti em Deyverson

O árbitro errou ao não marcar pênalti em Deyverson na final da Copa Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, opinaram Alicia Klein e Milly Lacombe no Fim de Papo.

Achei pênalti no Deyverson. Se a torcida do Galo reclamar da arbitragem, está no seu direito porque, naquele momento, teria feito muita diferença um pênalti a favor do Atlético-MG.

Alicia Klein

'Botafogo também conquista o direito de ser odiado por rivais', diz Alicia

Com a conquista da Libertadores, o Botafogo passa a ser um time detestado pelos rivais, opinou Alicia Klein.

É uma mudança de status do Botafogo, de passar a ser um time que as pessoas detestam e torcem contra. Ele sai desse lugar de ser um time simpático, justamente pela história, e entra no campo de ser o time que ninguém quer enfrentar. [...] Acho que é uma grande conquista também.

Alicia Klein

