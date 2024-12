Luiz Henrique brinca com passado no judô e diz: 'Eu merecia ser o melhor'

Do UOL, em Buenos Aires

Herói do Botafogo, Luiz Henrique poderia nem ter virado jogador de futebol. Conforme mostrou o UOL, ele pensou em largar o esporte ainda na base para viver outra paixão que flertava com seu coração: o judô. Após o título da Libertadores, ele agradeceu por ter seguido o caminho e disse merecer tudo que está vivendo.

Eu estou muito feliz. Quase fui judoca, mas não era meu dom. Deus escreveu isso aqui para mim, que é o futebol, me proporcionou essa maravilha que eu estou vivendo no Botafogo esse ano. Contente demais, ainda não acabou, eu sei que ele tem muita coisa pra mim ainda. Temos mais dois jogos importantes no Brasileirão, vou dar a vida pra ser campeão também Luiz Henrique

Nada, nada, estou muito fraco ainda. Atacante sobre ainda se arriscar no judô

Luiz foi o melhor em campo na final. Ele chegou ao Botafogo no início do ano como a contratação mais cara do futebol brasileiro naquele momento.

Eu esperava e acreditava muito. Minha família, todo mundo falando que eu mereço isso. Sou um moleque muito humilde, um moleque que veio do pouco. Eu merecia ser o melhor jogador da Libertadores e campeão junto com os meus companheiros.

Luiz Henrique é cria do Vale do Carangola, comunidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. A paixão pelo futebol começou com o pai, que faleceu e não viu o filho ser campeão da América.