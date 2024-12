Líder Sporting é derrotado pelo Santa Clara e perde os 100% de aproveitamento no Português

Neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Português, o Sporting recebeu o Santa Clara no Estádio José Alvalade e perdeu por 1 a 0. O gol dos visitantes foi marcado por Vinícius Lopes.

Com o resultado surpreendente, o Sporting perdeu os 100% de aproveitamento na competição. Antes do duelo, eram 11 vitórias seguidas. No entanto, o time segue na ponta do Português, com 33 pontos, já que o Porto, mesmo que vença na rodada, chegará em 30. Do outro lado, o Santa Clara chegou aos 24 somados e assegurou a quarta colocação por mais uma rodada. A quinta posição é do Braga, que tem 20 pontos.

O Sporting retorna aos gramados na próxima quinta-feira, contra o Moreirense, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. A bola rola às 17h15 (de Brasília). Do outro lado, o Santa Clara duela diante do Rio Ave no sábado (7). Desta vez, às 16h, no Estádio de São Miguel.

O gol da vitória do Santa Clara saiu aos 33 minutos do primeiro tempo, com Vinícius Lopes. O atleta bateu muito forte da entrada da área e venceu o goleiro Vladan Kova?evi?.

Veja resultados de outros jogos do Campeonato Português neste sábado:

Rio Ave 2 x 3 Moreirense

Nacional 0 x 0 Boavista