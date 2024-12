Leicester City anuncia ex-jogador Ruud van Nistelrooy como novo treinador da equipe

O Leicester City anunciou, nesta sexta-feira, o ex-jogador Ruud van Nistelrooy como novo treinador da equipe para o restante da temporada. O holandês assinou com o clube até junho de 2027 e chega para substituir Steve Cooper, demitido no último domingo.

"Estou orgulhoso e animado. Todos com quem falei sobre o Leicester City estão entusiasmados. Eles têm ótimas histórias sobre a qualidade das pessoas que trabalham no clube, dos torcedores e, claro, a história recente do clube é impressionante. Estou animado para começar, conhecer todos e dar tudo que posso pelo Leicester", disse Ruud van Nistelrooy ao site oficial do Leicester City.

O Leicester City, recém-promovido da Segunda Divisão inglesa, vem de cinco jogos sem vitórias, com quatro derrotas no período. A equipe ocupa apenas a 16ª posição no Campeonato Inglês, com dez pontos conquistados.

A estreia de Ruud van Nistelrooy no comando da equipe acontece na próxima terça-feira, quando o Leicester City recebe o West Ham, às 17h15 (de Brasília), no King Power Stadium, pela 14ª rodada do Inglês. Antes disso, o clube visita o Brentford neste sábado, às 12 horas, no Gtech Community Stadium, pela 13ª rodada da competição.

Ex-centroavante com passagens marcantes por Manchester United e Real Madrid, Ruud van Nistelrooy começou sua carreira como treinador nas categorias de base do PSV, da Holanda. O ex-jogador ainda passou um tempo como auxiliar técnico na seleção holandesa.

Nistelrooy assumiu o comando da equipe principal do PSV em julho de 2022 e permaneceu até maio de 2023. Nesse período, conquistou uma Copa da Holanda e uma Supercopa da Holanda. No último mês de julho, o ex-jogador integrou a comissão técnica de Erik Ten Hag no Manchester United.

Depois da demissão do treinador, em outubro, Ruud van Nistelrooy comandou o clube inglês em quatro partidas, com três vitórias e um empate. Com a chegada de Ruben Amorim, o holandês deixou a equipe e estava livre no mercado.