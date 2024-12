Junior Santos chora ao vivo ao lembrar do pai: 'Me vendo onde estiver'

Autor do último gol contra o Atlético-MG, o atacante Junior Santos, do Botafogo, chorou ao lembrar do pai, enquanto comentava sobre o título da Copa Libertadores.

O que aconteceu

O camisa 11 do Botafogo se emocionou enquanto falava do pai, que morreu em 2021: "Quero dedicar ao meu pai, minha mãe, meus familiares. Meu pai até chegou a me ver jogar, mas tinha perdido a memória. É uma coisa que me dói muito. Fui um jovem muito rebelde, não segui os conselhos do meu pai na infância, me arrependo muito. No meu melhor momento, ele não está aqui para ver, mas agradeço a Deus porque está me vendo onde estiver, a pessoa que me tornei", disse em entrevista a ESPN.

"No momento que não acreditei em mim, ele acreditou. Hoje não desacredito mais de nada", disse o atacante. O atleta marcou o último gol da vitória do Botafogo sobre o Galo por 3 a 1, em tento que consolidou o título inédito da equipe carioca.

O jogador ainda comentou sobre seu momento de recuperação de lesão, recebendo novas minutagens pelo Botafogo: "É muito difícil o jogador ficar fora por contusão, no melhor momento da minha carreira. Via o time indo bem, sempre estava presente, quis o melhor para o grupo. Quem me conhece sabe. O mais importante era o Botafogo. Fui trabalhar o meu mental, estar o mais forte mentalmente".