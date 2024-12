Hansi Flick admite atuação ruim do Barcelona

O Barcelona foi vítima de uma grande zebra ao ser derrotado em casa pelo Las Palmas em duelo do Campeonato Espanhol. O técnico Hansi Flick reconheceu que nada saiu dentro do esperado no time catalão no confronto deste sábado.

"Não estivemos bem, mas a equipe tentou até o fim conseguir um bom resultado. Hoje não foi o dia e não fomos eficazes nas oportunidades que geramos", disse.

Nos últimos três jogos do Campeonato Espanhol, o Barcelona soma um empate e duas derrotas. O sinal de alerta está ligado para a queda de desempenho do time.

"Quando controlamos os jogos e temos um bom desempenho, conseguimos jogar bem, gerar chances. O problema é que não estamos fazendo os gols de antes. É uma questão para toda a equipe. Temos que nos reconectar e voltar", receitou.

Hansi Flick ainda comentou sobre o retorno da estrela Lamine Yamal ao Barcelona, após um período de recuperação de uma contusão. "Depois de duas semanas sem treinar, é bom que ele possa jogar alguns minutos. Agora temos que nos concentrar no jogo contra o Mallorca. É positivo que ele tenha regressado e jogado 45 minutos. Esperemos que ele seja titular no próximo jogo", avisou o treinador.