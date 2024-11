Grêmio x São Paulo: veja onde assistir ao jogo pela 36ª rodada do Brasileiro

Na tarde deste domingo, o São Paulo visita o Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), a partir das 16h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: a partida tem transmissão da TV Globo e do Premiere. Porém, o torcedor também pode acompanhar os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O São Paulo, visitante, busca uma vaga direta na Copa Libertadores da América de 2025. O Tricolor paulista já garantiu vaga aos playoffs da competição, porém ainda briga pelo ingresso direto na fase de grupos. Atualmente, os paulitas têm 59 pontos, na sexta colocação.

Na última partida, o São Paulo empatou em 2 a 2, com o Atlético-MG, no Morumbis. O jogo, válido pela 35ª rodada, no último sábado (22). Diante disso, o Tricolor chegou ao sexto duelo consecutivo invicto: são três empates e três vitórias.

Do outro lado, o Grêmio vive situação complicada nesta edição do Brasileirão. Restando apenas três rodadas para o fim da competição, o Tricolor Gaúcho aparece na 14ª colocação, com 41 pontos, apenas três à frente do Criciúma, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Os gaúchos estão, atualmente, há quatro jogos sem saber o que é vencer. No período, são três empates e ua derrota. Na última rodada, contra o Juventude, o Grêmio ficou no 2 a 2.