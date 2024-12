Grêmio x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo, o São Paulo visita o Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), a partir das 16h (de Brasília).

O Tricolor, visitante, busca uma vaga direta na Copa Libertadores da América de 2025. O Tricolor paulista já garantiu vaga aos playoffs da competição, porém ainda briga pelo ingresso direto na fase de grupos. Atualmente, os paulitas têm 59 pontos, na sexta colocação.

Welington treinou novamente com o restante do grupo e pode voltar a ser relacionado neste fim de semana após se recuperar de um edema na coxa esquerda. Calleri, por sua vez, que se recupera de dores na coxa esquerda, ainda é dúvida para a comissão técnica.

O atacante se limitou a trabalhos específicos mais uma vez nesta quinta-feira, sendo acompanhado pelos profissionais do São Paulo. O mesmo vale para Liziero, que também não tem ido a campo por causa de dores no tornozelo direito. Jamal Lewis e Gallopo recuperam-se de lesão e são desfalques para o duelo.

Pelo Grêmio, os zagueiros Rodrigo Ely, com lesão no pé, e Kannemann, com problema no quadril,são desfalques para a partida. de fora da partida.

A tendência é de que o técnico Renato Portaluppi mantenha o time que empatou com o Cruzeiro, com Jemerson e Rodrigo Caio titulares no setor defensivo e Geromel, no banco de reservas, como opção.

O Grêmio vive situação complicada nesta edição do Brasileirão. Restando apenas três rodadas para o fim da competição, o Tricolor Gaúcho aparece na 14ª colocação, com 41 pontos, apenas três à frente do Criciúma, primeira equipe na zona de rebaixamento. Já o São Paulo está na sexta colocação, com 59 pontos.

No #TBTricolor de hoje: o gol de Lucas que garantiu a vitória sobre o Grêmio no 1º turno do Brasileirão! Neste domingo, as equipes se reencontram em Porto Alegre, para duelo da 36ª rodada.#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/qYUdKxbTYI ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 28, 2024

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO X SÃO PAULO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 1º de dezembro de 2024 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Naílton Júnior de Souza Oliveira e Luandersson Lima dos Santos



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Geromel, Rodrigo Caio e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite



Técnico: Renato Portaluppi

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius, Ruan, Alan Franco e Sabino (Welington ou Rafinha); Luiz Gustavo e Alisson (Marcos Antônio); Lucas Moura, Luciano e Ferreira; André Silva (Calleri)



Técnico: Luis Zubeldía