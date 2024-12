Gregore faz live após título do Botafogo e ri de mensagens: 'Chupa, Messi'

Do UOL, em São Paulo

Personagem no título inédito do Botafogo na Libertadores, o volante Gregore fez uma live no Instagram após a partida e riu dos comentários de torcedores na chamada.

O que aconteceu

O jogador dançava uma música brincava com os companheiros quando leu um "chupa, Messi". Ele mostrou a mensagem a Adryelson e riu do comentário.

Gregore já companheiro de Messi. Eles jogaram juntos no Inter Miami até que o jogador brasileiro foi comprado pelo Botafogo.

O volante ficou apenas um minuto em campo na final. Ele acertou a sola da chuteira na cabeça de Fausto Vera aos 29 segundos do primeiro tempo e recebeu o cartão vermelho direto.

Mesmo fora do jogo, Gregore viveu uma 'saga' para assistir à partida. Ele se disse aliviado pelo título conquistado pelo Botafogo após a sua expulsão.

Eu não fui para o vestiário. Temos que ir para o doping, acabei ficando aflito. Eu só ouvia aquele "uh!". Começando o segundo tempo, eu já ouvi a torcida comemorando. Não sabia se era a nossa ou a deles. Estava passando mal, porque passa muito replay. Depois de 75 minutos fui ver o jogo ali do vidro e quando o Júnior Santos fez o terceiro, já corri para a escada. Um alívio no meu coração. Ia cair o mundo, mas faz parte. Tentei manter a tranquilidade. Gregore à ESPN

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 e conquistou a Libertadores pela primeira vez na história. Luiz Henrique, Alex Telles e Junior Santos fizeram os gols do Glorioso, e Vargas descontou para o Galo.