Gregore cita desespero após expulsão na final da Libertadores, mas celebra título do Botafogo: "Alívio"

Um dos principais personagens da vitória de 3 a 1 do Botafogo sobre o Atlético-MG, neste sábado, Gregore falou sobre a sua expulsão com menos de um minuto de jogo. O volante lamentou o ocorrido, mas destacou o seu alivio ao ver os seus companheiros conquistarem o título para o Glorioso.

"Foi um lance rápido, estava de costas, quando virei já fui fazer a ação. Estiquei a perna, toquei na bola, mas acabei acertando a cabeça do Fausto também. Fui infeliz. Quando eu sai de campo, os jogadores já falavam que iam correr por mim. Foi um sentimento de alívio. Fiquei desesperado. Era uma final de Libertadores. Mas estava escrito. Queria estar em campo, mas estou muito feliz", disse à Espn.

Gregore ainda salientou que nem sequer conseguiu assistir ao embate direito. O volante precisou passar no doping ao deixar o gramado do Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

"Eu fui pro doping. E lá eu só ouvia. Fiquei aflito. Começou o segundo tempo e não sabia se era gol deles ou nosso. Depois dos 75 minutos, assisti no vidro e, após o gol do Júnior Santos, corri para a escada. Foi um alívio no meu coração. Faz parte. Certamente o mister vai dar um puxão de orelha", finalizou.