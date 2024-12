Gaviões convoca torcida do Corinthians para votação de impeachment e promete ato "pacífico"

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, publicou uma nota oficial neste sábado convocando a Fiel para a votação de impeachment do presidente Augusto Melo, nesta segunda-feira, no Parque São Jorge.

O comunicado foi disparado nas redes sociais logo após a vitória do Timão contra o Criciúma, de virada, por 4 a 2, no Heriberto Hulse. Os organizados voltaram a se posicionar contra o processo de destituição de Augusto, mas disseram que irão protestar de forma "pacífica", prezando pela "integridade física" de todos os envolvidos.

A Gaviões, ainda, reitera que, caso haja provas que comprovem a participação do presidente em atos irregulares, será a primeira a exigir seu afastamento do cargo.

Neste sábado, logo após o triunfo do time contra o Criciúma, corintianos presentes no estádio também se mostraram contra o impeachment de Augusto e gritaram: "Não vai ter golpe".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gavio?es da Fiel (@gavioesoficial)

Apesar da insatisfação de alguns torcedores e do próprio elenco, a votação no Conselho Deliberativo está confirmada para esta segunda-feira, às 15h (de Brasília) no Parque São Jorge.

Em meio ao tumulto nos bastidores, o Corinthians vive boa fase dentro de campo e vem de sete vitórias consecutivas. A equipe, assim, segue firme na briga por uma vaga na Pré-Libertadores de 2025.

Veja abaixo, na íntegra, a nota publicada pela Gaviões da Fiel:

"Salve, família!

Convocamos toda a Fiel Torcida para comparecer ao Parque São Jorge nesta segunda-feira (2), a partir das 15h, com o intuito de acompanhar a importante decisão dos conselheiros do Corinthians sobre o possível afastamento do presidente Augusto Melo.

O Gaviões da Fiel estará presente nessa assembleia de forma pacífica, prezando pela integridade física de todos os envolvidos, sejam torcedores, conselheiros ou funcionários do clube. Nosso maior patrimônio, o Sport Club Corinthians Paulista, jamais ficará sem a proteção e o amor de sua torcida.

Estamos cientes de que muitos torcedores de outras cidades também estarão presentes, movidos pela mesma preocupação com o futuro do clube. Por isso, reforçamos a necessidade de mantermos um ambiente calmo, com respeito e união, para que nenhum incidente comprometa a segurança e a ordem nesse momento crucial.

A responsabilidade pelo futuro do Corinthians está nas mãos dos conselheiros.

Enquanto a Fiel Torcida segue comprometida com o projeto de quitação da Neo Química Arena e o time luta por uma vaga na pré-libertadores, o momento exige atenção e prudência. Rumores de uma possível debandada de jogadores e a incerteza administrativa preocupam a todos.

? Será este o momento certo para tomar uma decisão tão drástica?



? Após um segundo semestre promissor, com o time mostrando competitividade e condições de lutar por títulos no próximo ano, enfrentaremos um final de ano marcado por turbulências?

Reafirmamos:



Se, ao fim do inquérito policial, for comprovado qualquer envolvimento do presidente em irregularidades, seremos os primeiros a exigir sua renúncia. Até lá, defendemos que nenhuma decisão precipitada comprometa a estabilidade do clube e a paixão da torcida.

Pelo Corinthians, com muito amor, até o fim!"