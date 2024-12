Gaviões celebra pagamento de 1ª parcela de dívida do estádio com vaquinha

A Gaviões da Fiel celebrou o primeiro fruto da vaquinha organizada para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena. Segundo a torcida uniformizada, o dinheiro arrecadado até o momento foi suficiente para o pagamento de uma parcela de amortização da dívida com a Caixa.

É com muito orgulho que comunicamos o pagamento do primeiro "boleto" da amortização da dívida do financiamento do estádio com a Caixa.

Gaviões da Fiel

Ainda de acordo com a organizada, o valor da primeira amortização feita com a vaquinha foi de R$ 15.186.220,64.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ?



É com muito orgulho que comunicamos o pagamento do primeiro "boleto" da amortização da dívida do financiamento do estádio com a Caixa. pic.twitter.com/NMkfEjcixI -- GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) November 30, 2024

Site de vaquinha sofre ataque

No início da tarde de hoje, a Gaviões da Fiel informou que o site da campanha vem sofrendo ataques e tentativas de bloqueio da plataforma. A organizada ainda esclareceu que está trabalhando para manter a campanha no ar.

"Infelizmente, nas últimas horas, pessoas mal-intencionadas tentaram prejudicar a nossa campanha, tentando invadir a plataforma e bloquear a conta usada para a arrecadação. Apesar de não terem êxito com a ação, mostram que essas atitudes covardes são um ataque direto à nossa paixão e aos nossos sonhos. Queremos assegurar a todos que estamos trabalhando incansavelmente para combater essas tentativas e proteger o projeto que é de todos nós, corintianos. Com o apoio de especialistas em segurança digital, já estamos reforçando todas as medidas necessárias para garantir a continuidade da campanha com a transparência e a seriedade que ela merece", declarou a Gaviões.

Como funciona a vaquinha?

A vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena foi lançada na última quarta-feira (27), às 19h10 (de Brasília). O horário faz alusão ao ano de fundação do clube: 1910.

O valor mínimo para doação é de R$ 10. Os torcedores ainda têm opções rápidas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100, mas também podem personalizar o valor.

A campanha terá duração de seis meses. Mesmo que não bata a meta ao final do prazo, o dinheiro arrecadado será utilizado para amortizar a dívida.

O Corinthians e a Gaviões da Fiel não têm acesso ao dinheiro. A chave PIX disponibilizada vai direto para uma conta da Caixa Econômica Federal.

A campanha conta com embaixadores famosos, ídolos e jogadores dos atuais elencos do Corinthians. Estão entre eles: a atriz Alessandra Negrini, o músico MC Hariel, a apresentadora Sabrina Sato, os ex-jogadores Neto e Basílio, além de Romero e Tamires, jogadores dos times masculino e feminino do clube.