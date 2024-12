G-8: Título do Botafogo abre nova vaga para a Libertadores no Brasileirão

O título do Botafogo na Copa Libertadores abriu mais uma vaga para a próxima edição do torneio continental através do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O Brasileirão agora terá G-8. Anteriormente, o título do Flamengo na Copa do Brasil já havia transformado o G-6 em G-7.

O Bota é o líder do Brasileirão e já tinha vaga garantida para a Libertadores 2025. Porém, com o título, irá à próxima edição como campeão do torneio continental, e não pela competição nacional.

Palmeiras (2º), Inter (3º), Fortaleza (4º) e São Paulo (6º) estão garantidos na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Os times não deixam mais o G-6, que ainda conta com Botafogo, classificado pelo título da Libertadores, e .

Já o Atlético-MG se complica na briga por uma vaga na Libertadores. O time é o décimo colocado, está a três pontos do G-8 e só tem mais dois jogos pela frente.

O Brasil terá oito representantes na Libertadores 2025. Ainda restam duas vagas para a competição, que serão ocupadas pelo sétimo e oitavo colocados da tabela.