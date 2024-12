Flamengo x Internacional: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Com a vaga assegurada na fase de grupos da Libertadores e sem chances matemáticas de conquistar o título, resta ao Flamengo honrar sua camisa e buscar a melhor posição possível ao final do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Rubro-Negro pode voltar ao G-4 se vencer o Internacional. O confronto da 36ª rodada diante do Colorado será no Maracanã, às 16h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

Atual terceiro colocado na tabela com 65 pontos, o Inter está oito atrás do líder Botafogo com nove pontos ainda por disputar. Uma derrota diante do Flamengo encerrará as chances coloradas na competição. Para o Rubro-Negro, quinto colocado com 63, será a chance de retornar ao G-4.

O Inter chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o Bragantino, seis vitórias consecutivas e uma invencibilidade de 16 partidas. O técnico Roger Machado não contará com o atacante Borré, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o meia-atacante Bruno Tabata deve ir para o jogo, mesmo fora da forma ideal por conta de dores na coxa esquerda.

Campeão da Copa do Brasil, o Flamengo está em alta na reta final da temporada e vem de nove jogos sem derrota, apesar da série de desfalques no elenco. Os atacantes Everton Cebolinha e Pedro seguem afastados e Luiz Araújo ainda não reúne condições de jogo. Após passar por uma artroscopia no joelho, Arrascaeta trabalha para voltar no início de 2025. Já o atacante Carlinhos, o meia-atacante Lorran, o zagueiro Cleiton e o goleiro Dyogo Alves foram liberados para férias antecipadas.

Titular contra o Fortaleza na última terça-feira, o volante Erick Pulgar cumprirá suspensão automática por conta da expulsão de campo. Já o zagueiro Fabrício Bruno e o volante Evertton Araújo voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão pelo terceiro amarelo.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-RJ X INTERNACIONAL-RS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 1 de dezembro de 2024



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira Lima (PE)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Gerson; Michael (Gabigol); Plata e Bruno Henrique



Técnico: Filipe Luis

INTERNACIONAL: Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Valencia



Técnico: Roger Machado